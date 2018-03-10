В Москве на МКАД загорелся рейсовый автобус
Москва, 10 марта, 2018, 11:16 — ИА Регнум. В Москве рейсовый автобус загорелся при въезде на Московскую кольцевую автомобильную дорогу (МКАД). Об этом сегодня, 10 марта, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по столице.
Mil.ru
Пожаротушение
Сообщается, что произошло самовозгорание рейсового автобуса при въезде на МКАД с автомобильной трассы М4 «Дон».
На месте происшествия работают экстренные службы города.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.