Москва, 10 марта, 2018, 11:16 — ИА Регнум. В Москве рейсовый автобус загорелся при въезде на Московскую кольцевую автомобильную дорогу (МКАД). Об этом сегодня, 10 марта, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по столице.

Mil.ru Пожаротушение

Сообщается, что произошло самовозгорание рейсового автобуса при въезде на МКАД с автомобильной трассы М4 «Дон».

На месте происшествия работают экстренные службы города.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.