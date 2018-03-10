Москва, 10 марта, 2018, 10:12 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что всегда готов сотрудничать с российской оппозиции. Об этом глава государства сказал в интервью телеканалу NBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Ведущая NBC спросила Путина, готов ли он как президент Российской Федерации помиловать оппозиционного блогера Алексея Навального, который отбывает два условных срока и из-за этого не может баллотироваться в президенты России.

Путин ответил, что он всегда хотел сотрудничать с российской внесистемной оппозицией для того, чтобы улучшить Россию.

«Я бы хотел сотрудничать с этими людьми и готов это делать, чтобы попытаться сделать нашу страну сильнее, более конкурентноспособной, более эффективной страной, самодостаточной», — подчеркнул Путин.

Ведущая NBC Мегин Келли снова спросила о возможности помилования Навального, на это российский лидер ответил:

«Помиловать можно любого человека, если он этого заслуживает».