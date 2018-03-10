Омск, 10 марта, 2018, 09:58 — ИА Регнум. Ровно год назад омичи начали бить тревогу по поводу резкого и неприятного запаха газа, распространяющегося по городу. Тогда горожане ещё не подозревали, что это выльется в громкий экологический скандал, а Омск назовут этилмеркаптановой столицей России.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

«С годовщиной этилмеркаптановой атаки!» — такое сообщение появилось 8 марта в Livejournal пользователя Оmchanin.

Он напомнил, что ровно год назад началась активная фаза выбросов этилмеркаптана, источник которых так и не нашли.

Действительно, омичи начали массово жаловаться на зловоние, а точнее на запах газа, в марте 2017 года.

«Травят», — наперебой сообщали подписчики омских пабликов в соцсетях.

10 марта количество жалоб омичей на неприятный запах в городе перевалило за 200. Звонки поступали в единую дежурно-диспетчерскую службу департамента общественной безопасности администрации Омска. При этом городские власти заявили, что угрозы жизни и здоровью людей нет.

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В этот же день следствие начало проверку информации о зловонии, было возбуждено уголовное дело по факту загрязнения атмосферного воздуха опасными веществами.

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В СУ СКР по Омской области тогда обнародовали результаты исследований проб атмосферного воздуха. По словам специалистов, едкий неприятный запах произошел из-за загрязнения воздуха этилмеркаптаном, концентрация которого превышена в 400 раз.

Этилмеркаптан — вещество, являющееся добавкой к природному газу, не имеющему запаха, используется в промышленном производстве.

Тем временем и областные, и городские власти уверяли омичей, что найдут и накажут виновного в зловонных выбросах.

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23 марта омский общественный деятель Андрей Рудаков сообщил о том, что отправил открытое обращение президенту РФ Владимиру Путину и генпрокурору Юрия Чайке с просьбой «предотвратить в Омске экологическую катастрофу и социальный бунт», остановить выбросы загрязняющих веществ и наказать виновников сложившейся ситуации.

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Время шло, этилмеркаптановая вонь продолжала тревожить омичей. В городе появились предположения, что источник выбросов известен узкому кругу лиц, но они не желают его раскрывать.

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Стоит напомнить, что 2017 год был объявлен Годом экологии в России. И это обстоятельство ещё больше возмущало омичей: почему в год экологии Омск подвергается зловонным атакам, и при этом виновнику выбросов всё сходит с рук.

В октябре 2018 года в Омской области появился новый руководитель. Виктор Назаров, который был губернатором региона с 2012 года, ушёл в отставку. Врио главы области был назначен справоросс Александр Бурков. Приехав в Омск, он обратил внимание на вопросы экологии. В частности, «потребовал оградить горожан от неприятного запаха, предотвратив новые газовые выбросы».

А также Бурков велел начать служебное расследование в отношении министра экологии региона Александра Винокурова из-за «отсутствия мер по предупреждению выбросов этилмеркаптана». Вскоре Винокуров покинул этот пост. По версии пресс-службы облправительства, он уволился по собственному желанию, однако омичи сошлись во мнении, что он поплатился за этилмеркаптановый скандал.

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В феврале 2018 года Александр Бурков поставил точку в этилмеркаптановом скандале. Он заявил, что источник выбросов, тревоживших горожан с марта прошлого года, уже не установить.

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Эта новость возмутила горожан, вызвав бурные обсуждения в соцсетях:

«Наша бюрократическая система (скорее) сдохнет от отравы, чем сдвинется с места. Для чиновников страшнее потерять место, чем годами травить миллионы человек», — прокомментировал подписчик одного из омских пабликов в соцсети «ВКонтакте».

Припомнят ли Буркову жители Омска капитуляцию перед зловонием, станет ясно уже совсем скоро. В сентябре 2018 года в Омской области состоятся выборы губернатора.

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