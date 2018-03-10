Москва, 10 марта, 2018, 09:28 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия не располагает столь обширными возможностями в информационном пространстве, какими располагают США. Такое заявление Путин сделал в интервью телеканалу NBC.

Utkin-fond.ru Владимир Путин и Маргарита Симоньян на выставке, посвящённой 10-летию начала вещания телекомпании Russia Today

«У нас нет тех инструментов, которыми располагаете вы, у нас нет глобальных средств массовой информации, которыми располагаете вы. У нас есть только Russia Today», — сказал Путин.

Напомним, в США власти развернули настоящие репрессии против российского глобального СМИ Russia Today. Телеканал обвинили во вмешательстве в выборы в США и заставили стать «иностранным агентом», чего американские власти никогда не делали с другими зарубежными СМИ.

При этом до сих пор нет никаких доказательств того, что RT хоть как-то вмешивался в американские выборы.