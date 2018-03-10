Вашингтон, 10 марта, 2018, 08:16 — ИА Регнум. Полиция США официально подтвердила факт гибели всех заложников в доме ветеранов в Калифорнии. Об этом сегодня, 10 марта, сообщает Fox News.

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Сообщается, что все три заложника, которых вооруженный мужчина взял в доме ветеранов в Калифорнии, мертвы. Также мертв сам злоумышленник.

Представитель местной полиции Крис Чайлдс рассказал, что офицеры полиции проникли в помещение, где удерживались заложники, примерно в 18:00 по местному времени. Внутри были найдены все четыре трупа.

Известно, что все погибшие, кроме нападавшего, были женщинами. Они являлись сотрудницами дома для ветеранов.

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженный мужчина проник в здание дома ветеранов в тот момент, когда там проходила вечеринка. Он позволил некоторым находящимся внутри покинуть помещение. В момент захвата заложников на вечеринке присутствовали от 10 до 15 человек.

Выдвигал ли злоумышленник какие-либо требования, не сообщается.