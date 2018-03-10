Путин: России незачем вмешиваться в выборы в других странах
Москва, 10 марта, 2018, 07:27 — ИА Регнум. Российской Федерации совершенно незачем вмешиваться в американские выборы или выборы в каких-либо других странах. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC.
«Я не вижу, каких целей мы могли бы достичь вмешательством. Цели нет. Давайте попробуем вообразить, какова может быть цель. Ради чего? Ради самого вмешательства?» — заявил российский лидер.
Также Путина спросили, поощряет ли его страна действия, направленные на вмешательство в политические процессы в других странах.
«Нет. Мы не поощряем их и не отдаем приказы (о совершении таких действий)», — ответил Путин.
Также президент напомнил, что те лица, которых власти США обвиняют во вмешательстве в американские выборы в 2016 году, не являются представителями правительства Российской Федерации.
«Ну и что, если они русские? Русских всего 146 миллионов, и что?» — отметил российский президент.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, обвинение во «вмешательство в выборы в США» было придумано Демократической партией и её кандидатом на президентских выборах Хиллари Клинтон. Данная ложь преследует две цели — найти оправдание поражению Клинтон, которое для многих стало неожиданным, а также поставить под сомнение победу Дональда Трампа.
Никаких реальных доказательств того, что какое-либо российское вмешательство в американские выборы действительно имело место, никто никогда не представлял.
Российские власти неоднократно указывали, что все обвинения в «российском вмешательстве в выборы» абсолютно голословны.