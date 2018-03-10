Москва, 10 марта, 2018, 07:27 — ИА Регнум. Российской Федерации совершенно незачем вмешиваться в американские выборы или выборы в каких-либо других странах. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Я не вижу, каких целей мы могли бы достичь вмешательством. Цели нет. Давайте попробуем вообразить, какова может быть цель. Ради чего? Ради самого вмешательства?» — заявил российский лидер.

Также Путина спросили, поощряет ли его страна действия, направленные на вмешательство в политические процессы в других странах.

«Нет. Мы не поощряем их и не отдаем приказы (о совершении таких действий)», — ответил Путин.

Также президент напомнил, что те лица, которых власти США обвиняют во вмешательстве в американские выборы в 2016 году, не являются представителями правительства Российской Федерации.

«Ну и что, если они русские? Русских всего 146 миллионов, и что?» — отметил российский президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обвинение во «вмешательство в выборы в США» было придумано Демократической партией и её кандидатом на президентских выборах Хиллари Клинтон. Данная ложь преследует две цели — найти оправдание поражению Клинтон, которое для многих стало неожиданным, а также поставить под сомнение победу Дональда Трампа.

Никаких реальных доказательств того, что какое-либо российское вмешательство в американские выборы действительно имело место, никто никогда не представлял.

Российские власти неоднократно указывали, что все обвинения в «российском вмешательстве в выборы» абсолютно голословны.