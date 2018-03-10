Сакраменто, США, 10 марта, 2018, 05:53 — ИА Регнум. Установлена личность мужчины, удерживающего заложников в доме ветеранов в городе Йонтвил (штат Калифорния, США). Об этом в ходе пресс-конференции сообщил шериф округа Напа Джон Робертсон, трансляцию вел телеканал Fox News.

BenjaminNelan Стрельба в Калифорнии

Робертсон отказался назвать имя злоумышленника, пояснив, что эти сведения пока нельзя обнародовать. Он отметил, что полицейские не раз пытались выйти на контакт с вооруженным мужчиной, однако сделать это пока не удалось.

Шериф подтвердил, что в заложниках остаются три человека, все они работают в учреждении. Информации об их состоянии нет. Злоумышленник вооружен винтовкой.

Угроза общественности в связи с атакой на дом ветеранов отсутствует, добавил он.

Издание Napa Valley Register сообщает, что злоумышленнику — 36 лет, он участвовал в программе для участников боевых действий, получивших эмоциональную травму. В феврале мужчину исключили из программы.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на дом ветеранов в Йонтвиле произошло 9 марта. Здание оцеплено прибывшими на место сотрудниками полиции.