Москва, 10 марта, 2018, 03:31 — ИА Регнум. Руководство московского театра «Современник» разберется в ситуации, возникшей во время гастролей в Самаре с участием актера Михаила Ефремова. Об этом сообщил директор учреждения Игорь Попов.

Dmitry Rozhkov Михаил Ефремов

По словам Попова, подробности произошедшего ему неизвестны, так как сам он на спектакле в Самаре не присутствовал. От какой-либо оценки поведения артиста директор «Современника» воздержался.

«Артисты только сегодня вернулись в Москву, поэтому разбираться будем завтра», — сказал Попов РИА «Новости».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Михаил Ефремов заявил, что публика, раскритиковавшая его выступление в Самаре 7 марта, попросту не поняла пьесу. Утверждения о том, что артист появился на сцене пьяным, сам он назвал слухами.

«Не догоняют», — сказал Ефремов.

О странном поведении артиста на сцене сообщили некоторые пользователи соцсетей. По их словам, Михаил Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, путал слова и нецензурно выражался, когда зрители просили его говорить громче. Спектакль начался на полчаса позже заявленного, а к финалу многие зрители покинули зал.