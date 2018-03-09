Владикавказ, 10 марта, 2018, 00:56 — ИА Регнум. На государственной границе Российской Федерации — в международном пункте пропуска «Верхний Ларс» — было задержано свыше шести тонн овощей из Армении.

телеканал «Россия» Автомобиль с томатами из Армении

«7 марта 2018 года при проведении карантинного фитосанитарного контроля на государственной границе Российской Федерации в международном пункте пропуска «Верхний Ларс» должностным лицом управления Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской Республике и Республике Северная Осетия-Алания задержана автомашина с различными партиями подкарантинной продукции: томаты свежие в количестве 4,9 тонны, баклажаны свежие — 0,245 тонн и перец свежий — 1,24 тонны, не указанные в сопроводительных документах.

На упаковках не была нанесена маркировка, содержащая информацию о наименовании продукции, стране её происхождения, экспортере и/или реэкспортере, как того требуют «Единые карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении на сайте Россельхознадзора.

Между тем, как передает телеканал «Россия», продукцию пытались ввезти с территории Армении.

«Заявлены в машине были яблоки и продукты свежие, но за яблоками оказалась данная продукция. Так как на нее не было никакой документации, на самой продукции на упаковках не было никакой маркировки согласно единым санитарным требованиям Таможенного союза. Поэтому продукция, как обезличенная, во исполнении указа президента России номер 391 была уничтожена», — рассказал Валерий Гагиев, начальник отдела надзора в области карантина растений, семеноводства и качества зерна управления Россельхознадзора по КБР и РСО-Алания.

На городском полигоне бытовых отходов под гусеницами бульдозера оказалось 245 килограммов баклажан, более 1200 килограммов перца и почти пять тонн томатов.