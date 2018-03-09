Вашингтон, 9 марта, 2018, 22:33 — ИА Регнум. Минфин США, ранее обнародовавший «кремлевский доклад», намерен оказывать дальнейшее давление на Российскую Федерацию. Об этом, как передает RT, заявила заместитель министра финансов США Сигал Манделкер во время выступления в Атлантическом совете.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Мы (власти США) очень сконцентрированы на оказании давления на Россию», — сказала Манделкер.

По её словам, «кремлевский доклад» используют для разработки очередных санкций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 января 2018 г. минфин США предал огласке несекретную часть «кремлёвского доклада», подготовленного в рамках закона о санкциях. В список были включены 114 представителей органов власти, а также и 96 бизнесменов.

При этом глава минфина США сообщил, что существует засекреченная часть доклада, однако подготовка и обсуждение этой части будут проходить в ходе закрытых парламентских слушаний.

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