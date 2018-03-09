Гвиана, Франция, 9 марта, 2018, 21:30 — ИА Регнум. Российская ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с четырьмя европейскими телекоммуникационными аппаратами O3b стартовала 9 марта с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

Roscosmos.ru Ракета «Союз-СТ-Б»

«Через 9 минут 23 секунды после старта головной блок в составе разгонного блока «Фрегат-МТ» и четырех космических аппаратов O3b успешно отделился от третьей ступени РН «Союз-СТ-Б», — говорится в сообщении. — Разгонный блок «Фрегат-МТ» приступил к выполнению полетного задания по выводу на целевую орбиту космических аппаратов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ракеты-носители «Союз-СТ-Б» уже принимали участие в пусковых кампаниях с космодрома Куру. Они выводили на орбиту спутники O3b в июне 2013 года, а также в июле и декабре 2014 года.

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