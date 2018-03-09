Якутск, 9 марта, 2018, 20:39 — ИА Регнум. По факту крупного ДТП в Горном районе Якутии проводится процессуальная проверка. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Республике Саха (Якутия).

Следственный комитет Российской Федерации (СКР)

«В настоящий момент на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, — говорится в сообщении. — Проводится осмотр места происшествия, а также иные неотложные проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 марта в Горном районе Якутии частный микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем. В результате инцидента погибли 4 человека, еще пятеро получили различные травмы.

Трагедия произошла на 143-м км федеральной автодороги А-331 «Вилюй».

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