Брюссель, 9 марта, 2018, 19:56 — ИА Регнум. Европейская комиссия (ЕК) поддержала выделение финансовой помощи Украине в размере 1 миллиарда евро. Цель — стабилизация экономики страны и поддержка «структурных реформ». Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кабан

«Предложение следует за запросом украинской власти и прямыми дискуссиями между президентом комиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом Украины Петром Порошенко» , — говорится в заявлении.

Отметим, что решение Еврокомиссии о выделении финансовой помощи Украине должны утвердить Совет ЕС и Европарламент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, госдолг Украины на данный момент составляет $77 млрд или 2,1 трлн гривен. В декабре 2013 года госдолг страны был в 3,5 раза меньше — 584,1 млрд гривен ($22,01 млрд).

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