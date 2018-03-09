Анкара, 9 марта, 2018, 19:22 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) Турции могут в любой момент войти в сирийский город Африн. Об этом, как передает агентство «Анадолу», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Kurdishstruggle Бойцы курдского Отряда народной самообороны (YPG)

«Площадь территории Африна составляет 2 тыс. кв. км, что равно площади территории, очищенной ранее в рамках операции «Щит Евфрата», — сказал президент Турции. — После завершения операции в Африне будет обеспечено безопасное возвращение сирийцев в район проведения операции».

Эрдоган также добавил, что турецкие военные с начала операции «Оливковая ветвь» нейтрализовали более 3100 боевиков на северо-западе Сирии.

«В рамках операции «Оливковая ветвь» от террористов очищена территория площадью более 815 кв. км, — сказал Эрдоган. — Эти земли стали частью зоны безопасности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января 2018 г. ВС Турции приступили к выполнению операции «Оливковая ветвь». Причиной нападения стало усиление влияния курдов на сирийско-турецкой границе.

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