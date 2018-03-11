Новосибирск, 11 марта, 2018, 16:13 — ИА Регнум. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников области озвучил цель превратить регион в центр «Сибирской конурабции». Поскольку детали приведены не были, заявление трактуется вольно, обрастая догадками, критикой и насмешками над самим использованным термином, который привлек внимание значительной части граждан даже больше, нежели сама идея экономического объединения крупных городов. Корреспондент ИА REGNUM Анна Алябьева изучила историю вопроса.

Kremlin.ru Андрей Травников

«Я не знаю, что такое конурбация и что он имел в виду. Если это что-то вроде «содружества городов», то городов-побратимов у нас уже очень много, и развитию экономики города или региона это как-то не помогло. … В укрупнении региона я ничего полезного не вижу, так как это непростое сложение экономических возможностей разных регионов, сложности в создании новой системы управления огромной территорией. У нас не «моноэкономика», а совершенно разноплановые территории. Я не расцениваю эти намерения (или предложения) серьёзно. Врио надо заниматься своей территорией, но не витать где-то в облаках нововведений, тем более таких масштабных», — считает депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вадим Агеенко (КПРФ).

Однако мысль о Новосибирской области как центре конурбации появилась еще до назначения Травникова врио губернатора, в мае 2015 года, когда на II Всероссийской конференции «Развитие городских агломераций России» было предложено создать некое объединение вроде «НовоТомКемерАул» (Новосибирск, Томск, Барнаул и Кемерово), связывающее входящие в него города с аэропортом «Толмачёво» скоростным электричками. Считалась, что развитие транспорта повлечет развитие экономики. В том же месяце критические замечания высказал бывший тогда губернатором Красноярского края Виктор Толоконский, указавший, что прежде, чем задумываться о конурбации и агломерации, необходимо научиться «управлять простыми процессами» — наладить транспортное сообщение вокруг города и медицинское обслуживание в селе.

С идеей экономического объединения регионов, а именно Хакасии, Тувы и Красноярского края, в Енисейскую экономическую зону неоднократно выступал и врио губернатора Красноярского края Александр Усс. В прошлом году председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин также предложил создать Сибирскую агломерацию, причем Травников отнесся к идее скептически, уточнив, что отдельную структуру в виде агломерации не видит «даже в перспективе». Зато она понравилась мэру Новосибирска: Анатолий Локоть предложение Кудрина о создании агломерации назвал интересным и «симпатичным».

Читайте подробности: Сибирская конурбация: есть ли будущее у НовоТомКемерАула?

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