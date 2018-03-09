Донецк, 9 марта, 2018, 19:11 — ИА Регнум. Глава ДНР Александр Захарченко прокомментировал проекту WarGonzo задержание Рубана:

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Захарченко

«С Владимиром Рубаном встречался только по вопросам обмена пленными. Достаточно давно. Что касается сценария переворота, который представлен СБУ, то он похож на сценарий дешёвого американского боевика для стран третьего мира. Если в этом есть часть правды, то я рад, что на Украине находятся люди, которые готовы снести этот гнилой продажный режим. Что касается нашего участия, я неоднократно говорил, что на связи с нами находятся группы сопротивления со всей Украины. Но это группы, которые борются за нормальное будущее народа Украины с бандеровцами. И эти группы продолжают действовать».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, задержанный руководитель украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан обвиняется СБУ в том, что планировал убийство президента Украины Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, а также расстрел зданий Верховной рады и администрации президента в центре Киева для дестабилизации внутриполитической ситуации на Украине.

Руководитель украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, который лично способствовал освобождению десятков военнопленных с украинской и донецко-луганской сторон фронта, был задержан на линии фронта с Донецкой Народной Республикой.