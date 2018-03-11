Омск, 11 марта, 2018, 17:58 — ИА Регнум. Мнения чиновников и общественников разнятся. Начальник главного управления лесного хозяйства (ГУЛХ) Омской области Сергей Максимов считает, что за последние годы масштабы незаконной вырубки в регионе упали почти в пять раз. Но журналистка Алла Аксёнова на медиафоруме ОНФ 2 марта прошлого года рассказала Путину, что в Тарском районе процветает преступная группировка, вырубающая хвойные леса, а обращения в МВД и СК не привели к результату: наказаны исполнители, но не лидеры. Людмила Жукова сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что на севере области возле поселений леса уже практически вырублены, однако после назначения в октябре 2017-го врио губернатора Александра Буркова в регионе началась работа по этой проблеме.

Вырубка лесов

«Началась борьба с преступными группировками, занимающимися рубками в огромных масштабах. Начались аресты. Ведётся совместная работа властей и полиции. А сейчас, после обращения к Владимиру Путину, у нас появилась надежда, что эта работа ускорится и станет более эффективной», — считает Жукова.

В конце прошлого года, по сообщению правительства Омской области, была пресечена незаконная вырубка леса и задержано пять членов преступной группировки, получили подтверждение минимум 15 фактов незаконной рубки, сумма ущерба оценена более чем в 1 млрд рублей.

«Без покровительства на высоком уровне этого нельзя было сделать — рубить леса, запугивать людей, ещё и угрожать», — прокомментировал врио губернатора Александр Бурков.

Но можно ли считать проблему решенной в условиях, когда далеко не все видят в происходящем катастрофу? Читайте подробности: Вырубки, угрозы и поджоги. Циничное уничтожение сибирского леса

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