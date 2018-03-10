Ташкент, 10 марта, 2018, 10:13 — ИА Регнум. Постсоветскую историю взаимоотношений Узбекистана и Таджикистана иначе как напряженной не назовешь. Но, возможно, тенденция к противостоянию будет, наконец, преодолена, — что внушает такую надежду, рассказывает автор ИА REGNUM Валерий Алиев.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан 9−10 марта может стать точкой отчета для периода улучшения отношений двух стран. Тяжелая полоса взаимного недоверия, обвинений и политико-экономических разногласий преследовала отношения Узбекистана и Таджикистана почти 20 лет. Оказали свое негативное действие на отношения и 90-е годы с сотрясавшими постсоветскую Среднюю Азию конфликтами. Даже контакты президентов Каримова и Рахмона не смогли что-либо противопоставить взаимному отчуждению, особенно учитывая поддержку Каримовым политических противников президента Таджикистана и серию упреков со стороны Узбекистана в адрес Москвы в излишней лояльности к Таджикистану.

Всё перечисленное привело к существенным потерям в экономических и политических отношениях между двумя странами. Но теперь запланированные действия, направленные на смягчение ситуации, на расширение контактов и восстановление транспортного сообщения, должны привести к улучшению как взаимопонимания, так и взаимной выгоды двух стран.

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