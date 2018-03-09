Вильнюс, 9 марта, 2018, 18:29 — ИА Регнум. Члены литовского парламентского Комитета по иностранным делам на заседании, в котором участвовал вице-министр иностранных дел Дарюс Скусявичюс, выразили сожаление, что Сербия «все меньше согласует свою внешнюю политику и политику безопасности с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС», сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 9 марта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

Комитет принял позицию относительно опубликованного Еврокомиссией коммюнике. Текст опубликован на сайте парламента Литвы под названием «Убедительная перспектива развития и большее обязательство ЕС перед странами Западных Балкан». По мнению литовских политиков, членство Сербии в ЕС невозможно без одобрения принципов, ценностей и целей Сообщества, а также без полного согласования действий в общей внешней политике и политике безопасности. По этой причине комитет призвал Сербию немедленно достигнуть полной согласованности своей внешней политики с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС (между тем в 2017 году показатель присоединения Сербии к позициям ЕС и решениям Совета достигал всего 48%, в 2016 году — 63%, в 2015 году — 64%).

Комитет также согласился с мнением Еврокомиссии, что твердая, основанная на достижениях перспектива членства в ЕС для стран Западных Балкан соответствует политическим, экономическим интересам самого Сообщества, а также интересам безопасности ЕС.

«Это геостратегическая инвестиция в стабильную, сильную, единую, основанную на единых ценностях Европу, поэтому ЕС должен продолжать свою политику открытых дверей», — утверждается в заявлении.

Вместе с тем комитет придерживается мнения, что ЕС должен также активно действовать и в направлении восточного соседства ЕС — в отношении тех стран, которые свое будущее связывают с евроатлантической интеграцией. Комитет подчеркивает, что ЕС, страны ЕС и восточные партнеры должны и дальше участвовать в политике Восточного партнерства, и призывает продолжать дискуссии о предоставлении перспективы членства в ЕС тем странам программы Восточного партнерства, которые к этому стремятся.

Мнение комитета будет передано Еврокомиссии, Европейской службе внешних связей, Совету ЕС и Европарламенту, национальным парламентам и правительствам стран ЕС.