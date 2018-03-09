Хельсинки, 9 марта, 2018, 19:00 — ИА Регнум. Конечной точкой железной дороги из Европы в Арктику к Северному Ледовитому океану станет Киркенес — норвежский город на границе с Россией. Финальное решение государства озвучила сегодня, 9 марта, министр транспорта и коммуникаций Финляндии Анне Бернер.

Порт Киркенес

«Арктическая железная дорога является важным европейским проектом, который создаст более тесную связь между Северной и континентальной Европой. Она улучшит условия для многих отраслей промышленности в северных районах», — добавила министр.

Напомним, что Финляндия видит в проекте Арктической железной дороги возможность вывоза собственных полезных ископаемых и существенное улучшение транспортной инфраструктуры на севере страны.

Проект имел несколько потенциальных маршрутов. Как ранее сообщало ИА REGNUM, одной из альтернативных Киркенесу точек был Мурманск, и новая железная дорога могла способствовать развитию Мурманского порта. Однако практически полное отсутствие интереса к этому проекту с российской стороны вкупе с похолоданием во взаимоотношениях с Евросоюзом сделали выход транспортного коридора из Финляндии в Мурманск невозможным.

По словам Бернер, рабочая группа подробно изучит маршрут до Киркенеса до конца 2018 года. Предстоит изучить экологические особенности, подготовиться к процедуре разрешения, сформулировать точные затраты, структуру и модель финансирования.

Министр транспорта Норвегии Кетил Солвик-Олсен отметил, что страны хотят «продолжить отличное сотрудничество, и Норвегия надеется внести свой вклад в работу рабочей группы, изучающей дальнейшие варианты маршрута от Рованиеми до Киркенеса». Стоимость строительства составит 2,9 млрд евро, норвежская сторона покроет расходы в размере 0,9 млрд евро.

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В докладе разработчиков сказано, что Арктическая железная дорога улучшит материально-техническое положение и доступность Финляндии, а также будет способствовать развитию связей со всей Европой. «Это будет альтернативный транспортный маршрут, который будет использоваться при импорте и экспорте Финляндии», — считают авторы проекта, которые возлагают надежду на глубоководные незамерзающие порты Северного морского пути.

Железнодорожный маршрут через Финляндию является также частью проекта «Арктический коридор» — пути от северного побережья Норвегии к предполагаемому тоннелю под Финским заливом в Эстонию, а потом по всей Европе до Берлина. С помощью «Арктического коридора» и Севморпути Европа желает получить потенциальные китайские грузы в рамках проекта «Один пояс — один путь».

Однако эксперты транспортной отрасли отмечают неподтвержденность грузовой базы проекта и уверены, что даже если финансы на строительство Арктической железной дороги будут найдены, то она будет служить в основном внутренним целям Финляндии, а к транзиту по Севморпути практически не будет иметь отношения.