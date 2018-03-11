Южно-Сахалинск, 11 марта, 2018, 12:18 — ИА Регнум. Совместная хозяйственная деятельность на Курильских островах выбрана лидерами России и Японии в качестве пути к достижению российско-японского мирного договора. Почему заявленная нормализация остается всего лишь благопожеланием, пишет обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

Kremlin.ru Юрий Трутнев

Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в соответствии со своей должностью видит ситуацию вокруг Курил непосредственно, и поэтому его оценка, данная в интервью ТАСС, не может не приниматься во внимание, а оценка эта весьма пессимистична. Япония пытается совместить несовместимое — «учет японских претензий на «северные территории» и возможность добрососедского сотрудничества с Россией.

«Ничего в практической плоскости не происходит вообще. Была поездка наших японских коллег на острова. Здорово, конечно, поездки же это хоть и часть механизма, но это не экономика, это что-то другое. А в части экономической практики ничего не возникает. Я, честно говоря, абсолютно убежден в том, что в Японии есть разные мнения. Собрать этот баланс вместе и получить какое-то консолидированное решение страны, похоже, просто не получается, вот и всё. И пока не получится, не возникнет никаких конкретных движений, потому что если нет единодушия, то, видимо, нет и политической воли, есть, наоборот, политические риски», — ответил Трутнев на вопрос о том, когда обсуждение с японской стороной совместной хозяйственной деятельности на Курилах будет вестись в конкретном экономическом ключе.

Стоило бы уже понять, что возможность введения «особой юридической системы» для японских предпринимателей не означает для них возможности несоблюдения российского законодательства. Продекларированное Японией согласие на совместную хозяйственную деятельность ничем, кроме слов, до сих пор не обернулось. Возникает впечатление, что японская сторона намерена продолжать ждать у моря погоды, надеясь на получение особого юридического статуса для своих компаний на Курилах. Но надежды эти тщетны.

Читайте подробности: Пессимизм вице-премьера Трутнева по поводу сотрудничества с Японией

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