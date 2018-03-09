Вильнюс, 9 марта, 2018, 17:29 — ИА Регнум. В Литве стартуют первые работы по созданию новых и модернизации старых линий электропередач в рамках десинхронизации электросистемы с БРЭЛЛ и переходу в сети континентальной Европы, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 9 марта. Работы начинаются в Пагегяйском, Шилутском и Таурагском районах.

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По указу министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса проекту выделено более 3,5 млн евро из средств поддержки ЕС.

В ходе реализации этого проекта находящаяся в Битенай трансформаторная подстанция 330 кВ будет расширена в трансформаторную подстанцию 330/110/10 кВ, а между Пагегяй и Битенай будет проложена новая современная линия электропередачи мощностью 110 кВ, будут внедрены прогрессивные системы обсчета, наблюдения и управления.

«Сеть электропередачи — стратегически важная часть энергетической инфраструктуры Литвы. В Литве у нас несколько таких проектов, имеющих большое значение для энергетической безопасности, мы их последовательно реализуем. Для того чтобы эта жизненно важная система работала безопасно и надежно, необходимо ее модернизировать, внедряя новейшие прогрессивные разумные технологии», — говорит Вайчюнас.

После того как будут выполнены предусмотренные в проекте работы, будет гарантирована надежная, безопасная поставка и передача электроэнергии как нынешним, так и новым потребителям в самоуправлениях Пагегяйского, Шилутского и Таурагского районов.

За счет инвестиций фондов ЕС финансируются и другие стратегически важные проекты модернизации сети передачи. В 2017 году выделено финансирование на обновление линии электропередачи 330 кВ между Литовской электростанцией и Вильнюсом, который гарантирует надежную, качественную и безопасную поставку и передачу электроэнергии потребителям Вильнюсского региона.

Между тем после модернизации трансформаторных подстанций в Паланге, Паровее и Капсай и обновления Тришкяйского распределительного устройства будет гарантирована более надежная поставка электроэнергии потребителям в Палангском, Мариямпольском самоуправлениях, самоуправлениях Биржайского и Тельшяйского районов.

Также в 2018 году планируется начать проект оптимизации узла системы электропередачи Северо-Восточной Литвы, в ходе реализации которого будут обновлены крупные трансформаторные подстанции региона — Игналинской АЭС и Утяны — и будут отделены воздушные линии, которые сейчас тесно интегрированы с соседними электросистемами Латвии и Белоруссии. Этот проект важен в контексте подготовки к десинхронизации электросистемы Литвы от российской энергетической системы IPS/UPS и синхронизации с европейскими сетями, отметили в минэнерго Литвы.