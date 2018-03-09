Вильнюс, 9 марта, 2018, 16:04 — ИА Регнум.

Enmin.lrv.lt Заседание Литовской парламентской Комиссии по энергетике, 9 марта 2016 года

Литовская парламентская Комиссия по энергетике ознакомилась с проектом новой энергетической стратегии Литвы до 2030 года, однако, судя по всему, даже в самой комиссии не поняли, как именно и по каким принципам будет развиваться литовская энергетика, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 9 марта. Такой вывод можно сделать из заявлений политиков по итогам прошедшего в парламенте заседания.

На заседании комиссии министр энергетики Жигимантас Вайчюнас назвал три главных вызова, которые, несмотря на значительное повышение энергетической безопасности с 2012 года, все еще существуют. Один из главных, по его словам, — сильная зависимость от импорта энергетических ресурсов и скачков цен на импортируемые энергетические ресурсы.

Принадлежность сети передачи электроэнергии управляемой Россией синхронной зоне IPS/UPS и неконкурентоспособная и недостаточная местная генерация электроэнергии, по словам министра, являются вызовами, с которыми страна также должна справиться, чтобы стать энергетически гармоничным и самостоятельным государством.

Вайчюнас, говоря о стратегических целях в сфере электроэнергетики, не сомневался в том, что электроэнергетическая система Литвы соединится с сетями континентальной Европы для работы в синхронном режиме. По его словам, это только вопрос времени, но для работы в синхронном пространстве с электроэнергетической системой континентальной Европы и работы на общем энергетическом рынке ЕС Литва должна будет гибко использовать возможности межсистемных соединений со странами ЕС.

Председатель комиссии Виргилиюс Подерис на заседании поднял вопросы, на которые нет конкретных ответов в проекте Национальной стратегии энергетической независимости: «Не хватает ясности и конкретности до 2025 года — что будет с нашим местным производством электроэнергии? Какие источники и какими частями будут составлять общее окончательное потребление электроэнергии страны?» Отвечая на вопросы председателя комиссии, министр отметил, что он не хотел называть в стратегии конкретных чисел по национальным и региональным причинам, но заверил, что упомянутые числа появляются в плане реализации стратегии.

На заседании комиссии были высказаны предложения, что в проекте Национальной стратегии энергетической независимости могли бы появиться определенные части о транспорте и кибернетической безопасности, которые, помимо всего прочего, также значительно влияют на энергетический сектор страны.

Подерис отметил, что на ближайшем заседании комиссии по энергетике планируется рассмотреть главы стратегии, связанные с возобновляемой энергетикой, эффективностью и топливом.

Открытая часть проекта стратегии опубликована на сайте парламента Литвы. ИА REGNUM выбрало ключевые главы документа, в которых, в частности, говорится, что:

«Синхронизация электроэнергетической системы Литвы с электроэнергетической системой континентальной Европы — это стратегический приоритет безопасности страны, поэтому синхронизация электроэнергетической системы Литвы с электроэнергетической системой континентальной Европы должна быть выполнены до 2025 года. До реализации проекта синхронизации с электроэнергетической системой континентальной Европы будет гарантирована адекватность доступных генерирующих сил экономически наиболее эффективным и недискриминационным способом.

Проект газопровода между Литвой и Польшей (GIPL), который должен быть реализован до 2021 года и соединит страны Прибалтики с общим газовым рынком ЕС, повысит безопасность поставки и еще больше диверсифицирует пути поставки в регионе, будет стимулировать большую ликвидность регионального рынка и конкуренцию между поставщиками, создаст условия для эффективного использования терминала СПГ в Клайпеде.

Импорт электроэнергии будет заменен местным производством электроэнергии: планируется, что 2020 году производство электроэнергии в Литве составит 35% от общего окончательного потребления электроэнергии (65% — импорт), соответственно в 2030 году — 70% (30% — импорт), а в 2050 году — 100%.

По мере развития технологий часть энергии, произведенной возобновляемой энергетикой, будет увеличиваться из-за участия ее производителей на рынке. В 2020 году 30% от общего окончательного потребления энергии страны будет составлять возобновляемая энергетика, в 2020 году — 45%, в 2050 году — 80%. Энергия из возобновляемой энергетики станет основной во всех секторах — электричества, тепла, прохлады и транспорта».

В разделе, который касается прогнозирования на рынке электроэнергетики Литвы в 2020 году, приведены следующие цели:

1. интеграция энергетической системы в ЕС;

2. повышение эффективности потребления энергии;

3. сбалансированное и устойчивое развитие возобновляемой энергетики;

4. оптимизация и модернизация энергетической инфраструктуры.

Задачи выделены следующие:

1. синхронизация с электроэнергетической системой континентальной Европы;

2. повышение эффективности потребления энергии;

3. развитие возобновляемой энергетики — больше всего внимания развитию производящих потребителей, биотопливу и ветряной энергетике, использование возобновляемой энергетики для производства централизованно поставляемого тепла и производства тепла в домашних хозяйствах;

4. строительство соединений (GIPL) и решение относительно обеспечения долговременного импорта СПГ в Литву;

5. сбалансированное гарантирование местных сил производства, резервирования и балансирования — после выполнения анализа издержек и пользы, развитие Круонисской гидроаккумуляционной электростанции.

К 2030 году поставлены следующие цели:

1. стоимость энергии: для промышленности — меньше, чем в странах региона (в странах Прибалтики, Скандинавии, Центральной и Восточной Европы); для жителей — уменьшающаяся часть расходов на энергию от средних доходов жителей;

2. слаженный переход от ископаемых источников энергии к возобновляемой энергетике.

Задачи:

1. повышение эффективности потребления энергии (интенсивность энергии не будет превышать средний показатель стран — членов ЕС);

2. развитие возобновляемой энергетики — больше всего внимания развитию производящих потребителей и ветряной энергетике и дальнейшему использованию возобновляемой энергетики для производства централизованно поставляемого тепла путем внедрения эффективной когенерации биотоплива и для производства тепла в домашних хозяйствах;

3. использование альтернативного топлива и электрификация в транспортном секторе;

4. создание условий, необходимых для развития способов производства экологически чистой энергии; развиваются маленькие и гибкие единицы местной генерации энергии.

Конечной датой документа является 2050 год. К нему страна должна подойти со следующей ситуацией:

1. 80% энергии страны производится из экологически чистых источников (с малым количеством газа, вызывающего парниковый эффект, и веществ, загрязняющих воздух);

2. 100% от общего потребления электричества в стране составляет производство местной электроэнергии.

При этом задачи:

1. закончено создание условий, необходимых для развития способов производства экологически чистой энергии;

2. развитие эффективных и экологических технологий для производства, поставки, хранения (накопления) и потребления энергии.

Отдельный раздел проекта стратегии посвящён угрозам. В нём прописаны следующие понятия:

«Принадлежность сети электроэнергии управляемой Россией синхронной зоне IPS / UPS. Система БРЭЛЛ, в которой работают другие правила организации, балансирования рынка, нежели в ЕС, развивается без участия Литвы, которая не может на нее повлиять.

Развитие небезопасно строящихся АЭС в регионе, вызывающее угрозы для национальной безопасности и энергетической системы.

В ближайшие годы Литва по мощности межсистемных электросоединений сможет все потребности в электроэнергии удовлетворять, импортируя электроэнергию из стран — членов ЕС, но слишком увеличившаяся зависимость от импорта электричества сокращала бы энергетическую безопасность страны.

Сокращающееся потребление природного газа и тепловой энергии, которое будет увеличивать издержки содержания энергетической инфраструктуры, приходящиеся на одну энергетическую единицу.

В 2016 году в стране произведено всего 3,97 тераватт-часов энергии. Половину произведенной во всей стране энергии генерировали электростанции, использующие возобновляемую энергетику. Около 0,45 тераватт-часа произвели гидроэлектростанции (не считая производства Круонисской гидроаккумуляционной электростанции), 1,13 тераватт-часа — ветряные электростанция, еще около 0,44 тераватт-часа произвели электростанции, работающие на солнечной энергии, биомассе и биогазе. Остальную электроэнергию производили электростанции, использующие традиционное топливо. Наибольшая часть потребленной в стране электроэнергии (около 72% от общего потребления электроэнергии или 68% от общей потребности в электроэнергии) в 2016 году в Литве было импортировано. Большая часть — 37% — была импортирована из Латвии и Эстонии, 27% — из Швеции через соединение NordBalt, 5% из Польши через соединение per LitPol Link, а остальная часть (31%) — из третьих стран.

В первом полугодии 2017 года операторы системы электропередачи Литвы, Латвии и Эстонии рассмотрели адекватность балтийской электросистемы в ближайшие 15 лет, с 2017 до 2032 года. Проводя исследование, операторы оценили всю информацию, связанную с силами нового и закрываемого генерирующего оборудования, а также его технические возможности для предоставления системных услуг. Проведено исследование оценки мощности надежно доступного ветра в масштабе Балтийского региона, оценена надежно доступная мощность гидроэлектростанций и гидроаккумуляционной электростанции. Согласно имеющимся данным, сейчас уже запланировано, что до 2032 года в балтийской электросистеме будет установлено новое надежно доступное производящее электроэнергию оборудование суммарной мощностью 272 мегаватта. В то же время суммарная мощность электростанций, которые планируется закрыть, может достигать 2315 мегаватт.

Согласно проведенному исследованию, с 2025 года, если в случае аварии понадобится работать в изолированном режиме, в балтийской электроэнергетической системе будет не хватать первичного резерва мощностью 200 мегаватт. Поэтому до 2025 года в странах Прибалтики должны появиться новые надежно доступные электростанции, чтобы была гарантирована слаженная работа балтийской электросистемы и надежная поставка электроэнергии после синхронизации с сетями континентальной Европы».