Киев, 9 марта, 2018, 15:05 — ИА Регнум. Украинское интернет-издание «Страна.ua» утверждает, что задержанный руководитель украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан планировал убийство президента Украины Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, а также расстрел зданий Верховной рады и администрации президента в центре Киева для дестабилизации внутриполитической ситуации на Украине. Издание ссылается на копию текста подозрения Рубану, который предъявила ему Служба безопасности Украины (СБУ).

U.S. Air Force Задержание

Сообщается, что СБУ подозревает Рубана в подготовке террористического акта и незаконном владении оружием. Уточняется, что речь идёт о покушении на президента Украины, а также на первых лиц государства.

Эсбэушники утверждают, что Рубан по своим «идейным убеждениям» решил совершить террористический акт — применить оружие и совершить подрывы.

В частности, он якобы планировал во время пребывания президента, силовиков и других высших должностных лиц государства на заседании в Верховной раде из минометов и гранатометов обстрелять здание украинского парламента. Также Рубан якобы намеревался обстрелять из минометов здание администрации президента и жилые дома в правительственном квартале Киева. Кроме того, он якобы хотел с использованием гранат совершить взрывы внутри здания Верховной рады, что «повлекло бы большое число жертв, дестабилизацию и хаос», считают сотрудники СБУ.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что руководитель украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан задержан на линии фронта с Донецкой Народной Республикой.

Известно, что силовики задержали Рубана на блокпосту с украинской стороны. Утверждается, что на украинскую территорию Рубан пытался провезти большое количество единиц огнестрельного оружия, а также боеприпасов к ним.