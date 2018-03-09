Тюмень, 9 марта, 2018, 10:30 — ИА Регнум. В тюменское село Уват прибывают спортсмены из зарубежья на седьмой этап Кубка IBU по биатлону. С 10 по 11 марта в седьмом этапе примут участие более 100 спортсменов из 20 стран мира, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального «Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий».

Mil.ru Биатлон

Вход на соревнования в Увате для зрителей бесплатный, отмечают в центре. Агентство спортивных новостей «Тюменская арена» организует трансляции в формате live (прямой эфир) со стадиона имени Александра Тихонова с 17 камер. Прямые эфиры будут доступны на телеканале «Матч! Арена» и в интернете.

Восьмой этап будет принимать Ханты-Мансийск с 13 по 18 марта 2018 года в Центре зимних видов спорта им. А. В. Филипенко. Девятый этап пройдёт в тюменской «Жемчужине Сибири» с 22 по 25 марта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всемирному антидопинговому агентству (WADA) не удалось отобрать у России и Тюменской области этапы Кубка мира по биатлону. На заседании 134-го исполкома IBU (Международный союз биатлонистов) 14 февраля было принято решение оставить финальный этап Кубка мира по биатлону в Тюмени согласно запланированному календарю. Однако сборные Канады, США и Чехии заявили, что будут бойкотировать российский этап Кубка мира из-за допингового скандала. Это около 30 спортсменов, среди которых три олимпийских чемпиона, сообщает агентство «Чемпионат».

Кроме того, 20-летний шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, завоевавший золото и серебро на Олимпиаде в Пхенчхане, поплакался изданию SVT на якобы угрозы, которые поступают из России по интернету.

«Получил сообщения в интернете — как публичные, так и личные. Угрожают застрелить меня в России, пишут, что я плохой человек, что желают смерти всей моей семье», — заявил Самуэльссон шведскому изданию.

Однако шведская сборная собирается в Тюмень. Олимпийская чемпионка Игр-2018 шведская биатлонистка Ханна Эберг призналась, что она на стороне Самуэльссона, но на девятый этап Кубка поедет, так как желает использовать каждый шанс стартовать и соревноваться.

«Если Федерация биатлона Швеции не будет бойкотировать этап, то я поеду в Тюмень», — приводит слова Эберг Aftonbladet.

Президент Союза биатлонистов Швеции Олле Далин заявил, что не считает бойкот лучшим решением проблемы.

«Безопасность спортсменов? В IBU поднимали этот вопрос. Мы получили гарантии того, что проблеме безопасности будет уделяться дополнительное внимание», — передает слова Олле Далина «Спорт-экспресс».

Ряд биатлонистов подвергли сомнению слова шведа: инициаторы бойкота, как говорят стрелки, попали в молоко, промахнулись. По сообщению «Тюменской арены» твёрдо заявила о своём участии в состязаниях представительница Украины Ольга Абрамова. Она поделилась с агентством ожиданиями от девятого этапа Кубка IBU.

«Очень хочется пробежать в «Жемчужине Сибири». Что касается заявлений о бойкоте этапа в Тюмени, то спорт должен быть вне политики. Для любого биатлониста старты на Кубке мира — важные соревнования. Обсуждали ли бойкот с чехами? Я их, если честно, не очень люблю. На самом деле, у нас со всеми нормальный диалог. Но всё равно больше общаемся своей диаспорой: украинцы, русские, белорусы», — призналась украинская биатлонистка.

Согласно данным официального сайта девятого этапа Кубка IBU по биатлону, билеты в «Жемчужину Сибири» все распроданы. В Тюмень приедут команды не только спортсменов, но и болельщиков из Франции, Белоруссии, Германии, Казахстана, сообщил прессе директор департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области Дмитрий Грамотин.