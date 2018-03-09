Санкт-Петербург, 9 марта, 2018, 09:59 — ИА Регнум. Учебный корабль Балтийского флота военно-морских сил Российской Федерации «Перекоп» вышел в Атлантический океан. Об этом сегодня, 9 марта, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту Роман Мартов.

Black leon Учебный корабль «Перекоп»

Учебный корабль «Перекоп» с курсантами на борту в начале этой недели вышел в Северное море, пройдя по Балтийскому морю и скандинавским проливам.

Теперь судно преодолело проливы Па-де-Кале и Ла-Манш и вышло на просторы Атлантического океана.

Дальний поход учебного корабля «Перекоп» проходит в рамках проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации.

Запланировано, что в ходе штурманского похода корабль побывает в четырех океанах и пройдёт по Северному морскому пути.

Поход продлится полгода. За это время «Перекоп» пройдёт более 41 тыс. километров.