Лондон, 9 марта, 2018, 08:50 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть продолжают демонстрировать некоторый рост. Об этом свидетельствуют данные торгов на мировых торговых площадках.

Eric Kounce TexasRaiser Добыча нефти

Фьючерсные контракты на североморскую нефтяную смесь марки Brent поставкой в мае в ходе торгов на Лондонской товарно-сырьевой бирже выросли на 0,31% — до $63,81 за баррель.

Фьючерсные контракты на техасскую легкую нефть марки WTI поставкой в апреле в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже ICE выросли на 0,23%, составив $60,26 за баррель.