Брюссель, 9 марта, 2018, 03:43 — ИА Регнум. Планы украинских властей арестовать активы «Газпрома» по всему миру вызвали недоумение заместителя главы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Мароша Шефчовича. Об этом по итогам переговоров Шефчовича с министром энергетики России Александром Новаком сообщает европейский дипломатический источник.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Украинские намерения

Новак рассказал представителю ЕС о намерении Киева осуществить арест активов «Газпрома» в том случае, если российская компания не выполнит постановления Стокгольмского арбитражного суда. Еврокомиссар был удивлен таким развитием событий.

По словам Шефчовича, «украинцы обещали этого не делать». Однако обоснование подобных заявлений Еврокомиссия сможет запросить у украинской стороны лишь по завершении мартовских праздников, сообщил источник в беседе с ТАСС.

Отмечается также, что встреча Новака и Шефчовича может состояться ориентировочно 13−15 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля Стокгольмский арбитражный суд обязал «Газпром» выплатить украинскому «Нафтогазу» $2,56 млрд по транзитному контракту. Руководство российской компании заявило о несогласии с таким решением и намерении отстаивать свои права предусмотренными законом средствами.

В начале марта глава компании Алексей Миллер заявил о начале процедуры расторжения контрактов с «Нафтогазом», объяснив это существенным нарушением баланса интересов сторон, обусловленным решением арбитража. «Газпром» вернул украинской стороне платеж за март и прекратил дальнейшие поставки газа.

Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Киев будет добиваться ареста активов российской компании.