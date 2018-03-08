Вашингтон, 9 марта, 2018, 02:30 — ИА Регнум. Распоряжение о введении ввозных пошлин на продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности подписал президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Пошлины Трампа

Теперь со стран, поставляющих сталь и алюминий в США, будет удерживаться по 25% и 10% соответственно. Изменение вступит в силу через 15 дней, однако пока не будет действовать в отношении Канады и Мексики.

Эти страны — особый случай, пояснили в администрации главы США. Американские власти сначала оценят прогресс в переговорах по пересмотру Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). От выплат таможенных сборов могут также освободить Австралию.

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Введение тарифов на ввоз металлургической продукции призваны сократить импорт до уровней, необходимых для нормальной работоспособности соответствующих американских предприятий, говорится в пояснении к документу. Отмечается, что сталелитейные и алюминиевые предприятия США ранее пострадали от «недобросовестной торговой практики и глобального избытка производственных мощностей».

Кроме того, президент США сможет корректировать как объемы импорта, так и условия зарубежных поставок.

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Как сообщало ИА REGNUM, перед подписанием документа Трамп заявил о необходимости защищать и развивать сталелитейную и алюминиевую отрасли США. Вместе с тем нужно проявлять «большую гибкость и сотрудничество» в отношении стран-партнеров, которые «справедливо относятся» к Вашингтону в вопросах торговли и обороны, добавил он.