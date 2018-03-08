Москва, 9 марта, 2018, 01:56 — ИА Регнум. Заявление президента Украины Петра Порошенко о полном крахе России из-за газового спора между «Газпромом» и «Нафтогазом» заставляет вспомнить басню о Слоне и Моське. Так прокомментировал слова украинского лидера депутат Госдумы Руслан Бальбек («Единая Россия»), передает RT.

President.gov.ua Пётр Порошенко

По словам парламентария, разные зарубежные эксперты «уже тысячу лет» говорят о грядущем крушении Российского государства, однако ни один из этих прогнозов не сбылся. Подобное «пророчество» Порошенко — проявление бессильной злобы.

Президент Украины — политик, живущий по принципу «Ай Моська! Знать, она сильна, что лает на Слона!», отметил Бальбек.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью газете Financial Times президент Украины, комментируя спор «Газпрома» и «Нафтогаза», обвинил Россию в «несоблюдении закона» и норм международного права. Порошенко заявил, что РФ в результате будет «полностью разрушена».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал слова Порошенко «началом истерики», вызванной осознанием бесперспективности давления на «Газпром». Завершение проекта «Северный поток — 2» превратит украинский трубопровод в Европу в «груду ржавого металла», добавил сенатор.

Отметим также, что главный исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев возложил вину за тяжелую экономическую ситуацию, в которой оказалась компания, на прежнее правительство Украины. Ответственность с ними разделяют украинские граждане, потребляющие слишком много газа, сказал он.

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