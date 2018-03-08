Лондон, 8 марта, 2018, 21:58 — ИА Регнум. Использование нервно-паралитического вещества на территории Великобритании, с помощью которого была совершена попытка убийства экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, является «наглым и дерзким шагом». Об этом, как передает ВВС, сообщила министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд.

Марина Захарова ИА REGNUM Полиция

«Это нападение было осуществлено самым жестоким способом, публично», — говорит Радд.

При этом министр внутренних дел Великобритании призвала не допускать спекуляций вокруг данной темы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен в британском городе Солсбери 5 марта 2018 г. Он и его дочь были доставлены в критическом состоянии в больницу.

Скрипаль был осужден в России в 2006 г. на 13 лет как британский шпион — он передавал данные о российских агентах разведки в Европе британской службе. В 2010 г. его освободили в обмен на российских разведчиков.

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