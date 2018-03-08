Хельсинки, 8 марта, 2018, 20:31 — ИА Регнум. Вода залила машинное отделение крупного сухогруза под панамским флагом в Финском заливе. Угрозы затопления судна, которое двигалось в Санкт-Петербург, в настоящий момент нет, ситуация на судне остается стабильной, сообщает сегодня, 8 марта, Пограничная охрана Финляндии.

Raja.fi Аварийное судно в Финском заливе

Инцидент произошел в международных водах к западу от острова Гогланд. На борту судна находятся 22 человека, финские пограничники готовы оперативно эвакуировать людей, если возникнет угроза жизни моряков.

Информация о том, что в машинное отделение судна поступает вода, пришло в Морской спасательный центр Погранохраны Финляндии в четверг, в 12:41 по местному времени (13:41 мск). Вода в аварийном отсеке поднялась на шесть метров, но ее дальнейшее распространение было предотвращено плотным закрытием дверей машинного отделения.

«Даже если машинное отделение будет заполнено водой, нет риска затопления судна», — отмечают финские пограничники.

К терпящему бедствие судну был направлен финский ледокол Arctic Oy Nordica, спасательный вертолет и катер погранохраны.

По данным на 17:35 (18:35 мск), ситуация на борту оставалась стабильной. Компания-судовладелец планирует направить к месту ЧП буксир для того, чтобы довести сухогруз до безопасной гавани.

По данным на 19:30 (20:30 мск), финская служба спасения готова предоставить своё оборудование и персонал для откачки воды из машинного отделения сухогруза. На помощь для предотвращения опасных последствий готовы прийти военно-морские силы и вертолет из Эстонии.