Санкт-Петербург, 8 марта, 2018, 20:15 — ИА Регнум. Основатель и руководитель Театра Драматических Импровизаций Павел Подервянский скончался в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Drim.spb.ru Павел Подервянский

«8 марта в 12.30 мск не стало основателя и руководителя Театра Драматических Импровизаций, его главного режиссера Павла Подервянского, — говорится в сообщении. — До своего 87-летия Павел Павлович не дожил всего несколько недель».

Причины смерти режиссера пока не называются.

Отмечается, что Подервянский работал режиссером в петербургском Театре Драматических Импровизаций более 60 лет и за свою профессиональную карьеру поставил около 250 спектаклей. Режиссер сотрудничал с Театром им. Ленсовета, Малым драматическим театром, и Театром драматических импровизаций.

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