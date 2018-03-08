Москва, 8 марта, 2018, 20:02 — ИА Регнум. Погода в Москве 8 марта подарила улыбки и солнечный свет. В Международный женский день, символизирующий наступление весны, в этом убедился корреспондент ИА REGNUM, выйдя на улицы российской столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Девушка с букетом

Настоящим украшением праздника, который отмечается во всем мире, являются представительницы прекрасного пола. Женщины расцветают вместе с природой, их глаза излучают сияние, каждая достойна самых тёплых слов. А мужчины в этот день спешат окружить заботой и вниманием бабушек, матерей, жён, сестёр, дочерей. Поздравления с праздником самые разные — от песен под гитару до французских духов и украшений, но традиционно в руках виновниц торжества — живые цветы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Прекрасные москвички

В 2018 году отметить самый красивый и нежный праздник многие решили за городом, так как на этой неделе трудящимся предоставлено четыре выходных дня. Но какими бы ни были планы на отдых, всё внимание уделено представительницам прекрасного пола.