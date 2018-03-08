Санкт-Петербург, 8 марта, 2018, 19:38 — ИА Регнум. В честь Международного женского дня 8 марта волонтеры поздравляли женщин в нескольких торгово-развлекательных комплексах Санкт-Петербурга, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Радужные розы

«Виновницы» торжества также могли сделать уникальный снимок по технологии дополненной реальности.

Дарья Драй ИА REGNUM Цветы девушкам в честь 8 марта

Прекрасным дамам самых разных возрастов вручали цветы, желали мира, счастья и благополучия.

Дарья Драй ИА REGNUM Розы в честь 8 марта

В ТРК «Радуга» всем петербурженкам раздавали радужные розы. А в ТРК «Международный» угощали женщин бесплатными безалкогольными напитками.

Дарья Драй ИА REGNUM Бесплатные напитки для женщин

Получив поздравления и подарок, любая представительница прекрасной половины человечества могла сделать фотографию на память в праздничной фотобудке.

Дарья Драй ИА REGNUM Фото на память

Студенты нескольких петербургских вузов, ставшие волонтерами на время женского праздника, дарили девушкам и женщинам открытки с QR-кодом, который ведёт на приложение «Фото с Путиным». Эта программа использует технологию дополненной реальности.

Те, кто скачал приложение на свой смартфон, могли в специальных местах, где есть виртуальная 3D-метка в виде фигуры президента, сделать памятную фотографию с российским лидером и «получить» от него букет цветов.