В Петербурге волонтёры дарили женщинам цветы и хорошее настроение
Санкт-Петербург, 8 марта, 2018, 19:38 — ИА Регнум. В честь Международного женского дня 8 марта волонтеры поздравляли женщин в нескольких торгово-развлекательных комплексах Санкт-Петербурга, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Виновницы» торжества также могли сделать уникальный снимок по технологии дополненной реальности.
Прекрасным дамам самых разных возрастов вручали цветы, желали мира, счастья и благополучия.
В ТРК «Радуга» всем петербурженкам раздавали радужные розы. А в ТРК «Международный» угощали женщин бесплатными безалкогольными напитками.
Получив поздравления и подарок, любая представительница прекрасной половины человечества могла сделать фотографию на память в праздничной фотобудке.
Студенты нескольких петербургских вузов, ставшие волонтерами на время женского праздника, дарили девушкам и женщинам открытки с QR-кодом, который ведёт на приложение «Фото с Путиным». Эта программа использует технологию дополненной реальности.
Те, кто скачал приложение на свой смартфон, могли в специальных местах, где есть виртуальная 3D-метка в виде фигуры президента, сделать памятную фотографию с российским лидером и «получить» от него букет цветов.