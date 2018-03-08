Симферополь, 8 марта, 2018, 18:51 — ИА Регнум. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал в разговоре с RT идею спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о введении новых ограничительных мер за «посещение полуострова».

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Курт Волкер

«США ищут все новые и новые поводы для введения очередных санкций в отношении нашей республики и РФ, поскольку те меры, которые они уже приняли, как показывает время, не имеют никакого значения», — сказал Ганжара.

По его словам, после воссоединения Крыма с Российской Федерацией регион посетили множество зарубежных делегаций, которые смогли увидеть реальное положение дел на полуострове.

Депутат Госсовета Крыма добавил, что совершенно невозможно сравнивать Крым с Донбассом, как это сделал американский дипломат.

«Крым — субъект России, неотъемлемая его часть уже на протяжении 4-х лет, — сказал Ганжара. — Донбасс — сложный вопрос, который, на мой взгляд, США не пытаются никак решать».

Напомним, 7 марта специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон должен вводить санкции за поездки в Крым не по украинским правилам.

По его словам, ситуация с Крымом идентичная проблеме Донбасса, а единственное различие — это отсутствие «регулярных боевых действий».

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