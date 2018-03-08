Анкара, 8 марта, 2018, 18:01 — ИА Регнум. На севере Сирии появились 20 военных баз США. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Kurdishstruggle Бойцы курдского Отряда народной самообороны

По его словам, на военные объекты было доставлено 5 тыс. грузовиков с оружием и боеприпасами.

«Против кого все это делается? Если американцы заявляют о ликвидации угрозы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то почему все это оружие все еще находится в регионе, — сказал Эрдоган. — Или оно предназначено для борьбы с Турцией?».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января 2018 г. вооруженные силы (ВС) Турции вторглись в сирийский Африн, целью операции было заявлено стремление обеспечить безопасность и стабильность на сирийско-турецкой границе.

Анкара утверждает, что ведет войну с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также с курдскими формированиями, которые, с точки зрения Турции, не имеют отличия от террористов.

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