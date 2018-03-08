Новосибирск, 8 марта, 2018, 17:51 — ИА Регнум. Студенты вузов на протяжении двух дней поздравляли жительниц Новосибирской области с 8 Марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM. 7 марта студенты-волонтёры раздавали открытки и тюльпаны возле новосибирских вузов, а 8 марта акция продолжилась в центре города.

Волонтёры акции Новосибирские студенты дарили женщинам цветы

Участница акции «Вам, любимые» Татьяна Шаламова рассказала, что было очень интересно наблюдать за реакцией женщин.

«Это было очень забавно. Мы дарили им открытки и цветы, предлагали сфотографироваться. И некоторые после того как сфотографировались отдавали цветы обратно. А когда мы им говорили, что это подарки для них, они очень удивлялись. Некоторые даже сначала говорили, что хватит продавать нам цветы, и когда узнавали, что дарим бесплатно, то начинали улыбаться и благодарить», — отметила ИА REGNUM Шаламова.

Отметим, что к акции «Вам, любимые» 7 и 8 марта присоединились студенты из 45 регионов России. Они дарили открытки и цветы. Подобные мероприятия прошли и в нескольких городах за рубежом.

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