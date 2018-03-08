Екатеринбург, 8 марта, 2018, 17:50 — ИА Регнум. В первый весенний праздник 8 марта в Екатеринбурге стоит по-настоящему зимняя погода. Температура воздуха в течение суток опустится до 17 градусов мороза, а скорость ветра — семь метро в секунду с порывами до 18 метров в секунду. Но, несмотря на это на улице много прохожих, а в магазинах цветов очереди.

Андрей Алексеев Весеннее настроение

Андрей Алексеев Девушка с цветами

На улицах города повсеместно развёрнута уличная торговля цветами. В основном продают тюльпаны и мимозы. Подавляющее большинство продавцов мужчины, но иногда можно встретить и женщин.

Андрей Алексеев 8 Марта Екатеринбург улица Вайнера

Андрей Алексеев Волонтёры

В торговых центрах и на улицах города проводятся различные акции. Студенты и молодые люди в костюмах раздают посетительницам тюльпаны и розы. На улице Вайнера волонтёры-студенты УИУ РАНХиГС раздали около 2500 тюльпанов.

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Андрей Алексеев Студенты раздают тюльпаны

Андрей Алексеев Праздничное настроение

В городском железнодорожном вокзале был организован большой праздник: молодые люди в форме РЖД раздавали пассажиркам цветы, а на втором этаже кавер-группа исполняла знаменитые хиты советского времени и 90-х годов XX века в России.

Алексей Банников Песни для прекрасных пассажирок

Алексей Банников Женская красота под музыку на саксофоне

Алексей Банников Цветы на каждом углу

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