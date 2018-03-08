Вашингтон, 8 марта, 2018, 17:28 — ИА Регнум. Власти США намерены продемонстрировать «большую гибкость» в вопросе введения ввозных пошлин на сталь и алюминий. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

Металлургия

«Мы (власти США) должны защищать и строить нашу сталелитейную и алюминиевую промышленность, — написал глава Белого дома. — Но в то же время должны демонстрировать большую гибкость и сотрудничество с теми, кто является настоящими друзьями и справедливо относится к нам как в вопросе торговли, так и в оборонной сфере».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта 2018 г. президент США Дональд Трамп заявил, что для возрождения отечественной алюминиевой и сталелитейной промышленности намерен ввести пошлины на ввоз в страну стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно.

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