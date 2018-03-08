Оренбург, 8 марта, 2018, 17:03 — ИА Регнум. В Оренбурге около 50 волонтёров, сегодня, 8 марта с полудня местного времени (10:00 мск) передвигаются по городу с поздравлениями в честь Международного женского дня. Первыми учреждениями, которые посетили добровольцы стали больницы, сообщил корреспонденту ИА REGNUM волонтёр Владимир Шигаев.

Владимир Шигаев Команда волонтёров на перроне вокзала

Разбившись на группы, добровольцы побывали в областной клинической больнице, в горбольнице № 4 и в отделении для несовершеннолетних в наркодиспансере. Пациенткам и медперсоналу подарили букетики цветов и творческие номера. Прозвучали песни и стихотворения о любви и о весне.

«Хладнокровным не остался никто. Во всех больницах нас встречали тепло и радужно и просили о повторном визите», — признался доброволец.

Следующим местом, куда ребята принесли поздравления, стал железнодорожный вокзал. Сотрудники вокзала, посетители, проводники поездов были приятно удивлены в морозный весенний день живым цветам, которые скрасили время ожидания и работы.

Владимир Шигаев Цветы для проводницы

Как призналась участница акции, именно на вокзале был отмечен самый трогательный момент. Проводница поезда «Екатерингбург-Москва» даже всплакнула от неожиданности и умиления, получив букет тюльпанов.

Владимир Шигаев Команда волонтёров на перроне вокзала

Поздравления от волонтёров получили сотрудники областного драмтеатра им. М.Горького. Последней точкой стала областная филармония.

Примечательно, что акция «Вам, любимые!» проходит не только в областном центре, но и в других городах региона в разных форматах. Где-то волонтёры дарят живые цветы, где-то творческие номера, а где-то открытки.

Напомним, что 7−8 марта волонтёрское движение выступило единым фронтом по всей России с поздравлениями для женской половины. Без внимания в этот день женщины не останутся нигде: аэропорты, вокзалы, медицинские и социальные учреждения, парки и скверы.