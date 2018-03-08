Калуга, 8 марта, 2018, 16:52 — ИА Регнум. В бюджетную систему Российской Федерации в 2017 году из калужского региона поступило 308,5 миллионов рублей за пользование лесами, недрами и водными объектами. Об этом 8 марта сообщили у ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

Пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Калужской области У стенда по экологии региона

По информации ведомства, в 2017 году в области был сформирован реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Из федерального бюджета на рациональное использование и охрану водных ресурсов было выделено около 11 миллионов рублей. Благодаря этому была завершена расчистка русла реки Можайки в районе Мосальска, начата аналогичная работа по реке Жиздра. Подготовлены материалы по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос Оки и Угры. Разработаны материалы для обеспечения безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений и предотвращению негативного воздействия вод в отношении 82 бесхозяйных и 10 гидротехнических сооружений (ГТС), находящихся в областной собственности. Завершён капитальный ремонт пруда у деревни Лужница Куйбышевского района.

В рамках Всероссийской акции «Вода России» проведено более 10 мероприятий, в результате которых приведены в порядок берега водоемов в Жуковском, Ферзиковском, Тарусском районах. Кроме того, в результате реконструкции систем водоотведения и очистных сооружений ряда объектов удалось кратно снизить загрязнение рек Дырочная, Сечна и Страдаловка.

Большое внимание уделялось в 2017 году восстановлению зеленых ресурсов области. Лесовосстановительные мероприятия были проведены на площади на 26% больше, чем в 2016, из них — 80% работ было проведено арендаторами.

В области также создана надежная система противопожарных мер, которая позволила предупредить возникновение крупных возгораний. Большую помощь в данной работе оказали эковолонтеры. На пятом Всероссийском съезде по охране окружающей среды активная экологическая политика калужского региона была отмечена памятным сертификатом.

Напомним, в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поставил задачи по обеспечению высоких стандартов экологического благополучия на территории всей страны. В Калужской области Год экологии дал старт большой работе и помог консолидировать усилия, чтобы реально продвинуться в решении важных экологических вопросов.

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