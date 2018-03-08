Киев, 8 марта, 2018, 16:34 — ИА Регнум. Выборы президента России на территории Украины могут быть сорваны. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», говорится в совместном заявлении нескольких националистических организаций Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

«Украинские националисты считают это недопустимым…, — говорится в совместном заявлении. — (…) Националисты помешают спокойному голосованию за президента Московии на территории Украины».

Отмечается, что радикалы намерены блокировать избирательные участки, а для граждан РФ устраивать «коридор позора».

Напомним, ранее МИД Украины направил в адрес РФ протест по поводу проведения выборов президента на территории Крыма. В документе также идет речь о том, что Киев предостерегает от попыток организовать выборы на территории «оккупированного» Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта 2018 г. в РФ состоятся выборы президента. Центризбирком (ЦИК) РФ зарегистрировал кандидатами на этот пост восьмерых политиков: Владимира Путина (самовыдвиженец), Павла Грудинина (КПРФ), Владимира Жириновского (ЛДПР), Сергея Бабурина («Российский общенародный союз»), Максима Сурайкина («Коммунисты России»), Ксению Собчак («Гражданская инициатива»), Бориса Титова («Партия Роста») и Григория Явлинского («Яблоко»).

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