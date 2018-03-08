Волгоград, 8 марта, 2018, 16:11 — ИА Регнум. В аэропорту Волгограда совершил экстренную посадку пассажирский самолет, следовавший из Нальчика в Москву. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь международного аэропорта Волгограда Диана Бакулина.

Аэропортволгоград.рф Международный аэропорт Волгоград

«Экипаж авиалайнера принял решение совершить экстернную посадку из-за закурившего на борту пассажира в ближайшем аэропорту — в Волгограде, — сказала Бакулина. — В 12:45 мск (8 марта) самолет приземлился».

По ее словам, сотрудники правоохранительных органов сняли с рейса нарушившего правила полета мужчину, после чего воздушное судно вылетело в российскую столицу.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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