Воронеж, 8 марта, 2018, 14:23 — ИА Регнум. Воронеж присоединился к акции «Песни для любимых…», которую сегодня, 8 Марта, проводит на железнодорожных вокзалах в разных российских городах ОАО «РЖД», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ЮВЖД.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Тюльпаны на улицах Воронежа

На вокзале «Воронеж-1» для пассажиров была организована концертная программа — в течение часа здесь звучали популярные эстрадные песни советских лет, зрители смогли увидеть и хореографические номера. Участниками концерта стали коллективы Дворца культуры железнодорожников.

На этом сюрпризы не закончились — сотрудники РЖД подарили женщинам-пассажиркам тюльпаны.

Отметим, что акция проводится в рамках проекта «Музыка на вокзалах» — его реализуют с 2015 года. В Москве акция проходит на Казанском, Ленинградском, Ярославском, Курском, Павелецком, Киевском и Белорусском железнодорожных вокзалах, а в Санкт-Петербурге на Московском вокзале. Также «Песни для любимых…» прозвучали в Хабаровске и Саратове, в Челябинске и в Ростове-на-Дону, в Кирове и Красноярске, Ярославле, Калининграде, Иркутске, Екатеринбурге, Пензе.