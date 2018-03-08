Пермь, 8 марта, 2018, 14:11 — ИА Регнум. В Перми 8 марта волонтёры дарили прохожим девочкам, девушкам, женщинам живые цветы. Акция «Вам, любимые» прошла в обеденное время на площади переде Театром-Театром, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Роман Суздальцев Единственная девушка — участница акции получила от коллег-добровольцев в подарок букет цветов

«Сегодня солнечный весенний день, но на эспланаде дует пронзительный ветер. Некоторые хрупкие девушки быстро брали цветы и убегали, не забывая сказать слова благодарности. Но большинство задерживались возле волонтёров и даже фотографировались», — отметил волонтёр, участник акции Роман Суздальцев.

По его словам, с цветами слабому полу дарили весеннее настроение. Одна из девушек очень радовалась букету и призналась, что с утра у неё было плохое настроение, потому что её не поздравил молодой человек. После подарка волонтёров настроение пермячки заметно изменилось в лучшую сторону. Ребята-добровольцы стали первыми, кто поздравил девушку с Международным женским днём.

Роман Суздальцев Пермские волонтёры подготовили для женской половины подарок в честь Международного женского дня — живые цветы

«Такие акции, безусловно, нужны. Они вселяют веру в добро», — сказал Роман Суздальцев.

Добавим, что по всей России 7−8 марта добровольцы — мужчины разных возрастов и профессий — дарят цветы случайным девушкам на главных улицах и площадях городов, местах работы и отдыха.

В Перми наряду с мужчинами цветы раздавала и девушка Мария Ульянова — волонтёр и студента политехнического университета, возможно, выражая тем самым женскую солидарность. Единственную девушку — участницу акции — коллеги добровольцы тоже одарили букетом живых цветов.