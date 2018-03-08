Хараре, 8 марта, 2018, 14:02 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров проводит встречу с новым президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Об этом сегодня, 8 марта, сообщает РИА Новости.

Voice of America Эммерсон Мнангагва

Встреча Лаврова с Мнангагвой проходит в столице Зимбабве Хараре за закрытыми дверями. Ожидается, что после переговоров с Мнангагвой Лавров также встретится с министром иностранных дел Зимбабве Сибусисо Мойо.

Ранее Министерство иностранных дел России сообщило, что Москва исходит из заинтересованности нового зимбабвийского руководства в наращивании объемов двустороннего товарооборота и российских инвестиций в Зимбабве.

Напомним, в конце ноября 2017 года в отставку под давлением военных ушел 93-летний президент Зимбабве Роберт Мугабе. Он находился у власти почти 37 лет.

Временно исполняющим обязанности президента Зимбабве стал Эммерсон Мнангагва, который при Мугабе занимал пост вице-президента.