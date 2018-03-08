8 марта на Урале: мороз тюльпанам не помеха
Екатеринбург, 8 марта, 2018, 12:36 — ИА Регнум. В Свердловской области Международный женский день отметился морозами. Столбик термометра опускался ниже минус 20 градусов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Алексей Колчин ИА REGNUM
В ожидании покупателя
Алексей Колчин ИА REGNUM
Жёлтые тюльпаны в подарок
Алексей Колчин ИА REGNUM
Праздник — с цветами
Это немного подпортило праздничное настроение. На улицах практически не было видно цветов. Впрочем, продавцы нашли выход. В бойких местах на каждом квадратном метре стояли автобусы и легковые машины надписью «Цветы».
Цветы покупают не только мужчины, но и женщины. С праздничных улиц Екатеринбурга — фоторепортаж ИА REGNUM.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Тюльпаны завёрнуты в бумагу. От холода
Алексей Колчин ИА REGNUM
В центре Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
С цветами