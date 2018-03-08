Вашингтон, 8 марта, 2018, 05:49 — ИА Регнум. Более трех тысяч авиарейсов отменены в США в связи с плохой погодой, сообщает компания FlightAware.

Аэропорт. Снег

Уточняется, что свыше десяти тысяч рейсов задержаны, отменены 3127 рейсов.

Напомним, неблагоприятная погода сохраняется в США несколько дней. Так, 3 марта было отменено свыше двух тысяч авиарейсов из-за шторма «Райли» на Восточном побережье США.

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В результате шторма погибли пять человек. Синоптики предупредили, что в прибрежной зоне США от штата Нью-Джерси до штата Массачусетс возможны наводнения.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за урагана на Восточном побережье сломалось 227-летнее дерево, которое в свое время посадил в Маунт-Верноне первый президент США Джордж Вашингтон.