Лондон, 8 марта, 2018, 00:37 — ИА Регнум. 7 марта на стадионе «Уэмбли» был разыгран ответный матч в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов 2017/18 между командами «Тоттенхэм» и «Ювентус». Матч завершился волевой победой гостей со счетом 2:1.

Andy03 Футбол

В конце первого тайма вингер сборной Южной Кореи Сон Хын Мин вывел «шпор» вперед, замкнув прострел Кирана Триппьера — 1:0. На 64-й минуте таранный форвард Гонсало Игуаин сравнял счет — 1:1. Ассист на свой счет записал Самир Хедира. Через 3 минуты ключевой игрок сборной Аргентины Пауло Дибала вывел «старую синьору» вперед, уверенно реализовав выход 1 на 1 с голкипером — 1:2.

Статистика матча («Тоттенхэм"/"Ювентус»)

Удары 17/7

Удары в створ 6/3

Владение 55%/45%

Фолы 16/12

В следующую стадию по сумме двух встреч вышла команда из Италии. Оба матча завершились со счетом 2:2 и 1:2 соответственно. Лучшим бомбардиром этого противостояния стал Гонсало Игуаин с 3-мя забитыми мячами.

Составы на матч:

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Вертонген, Санчес, Дэвис, Дембеле, Эриксен, Сон, Кейн, Алли.

«Ювентус»: Буффон, Кьеллини, Бенатиа, Сандро, Барцальи, Пьянич, Хедира, Матуиди, Игуаин, Дибала, Коста.

Главный арбитр матча: Шимон Марчиняк.

Предупреждения: Вертонген — 28, Сандро — 35, Пьянич — 44, Бенатиа — 49, Кьеллини — 53, Алли — 56, Дембеле — 89.

Голы: Сон 39 — 1:0, Игуаин 64 — 1:1, Дибала 67 — 1:2.